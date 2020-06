Geen William Boeva (30) op de planken, dezer dagen, maar wel op het streamingplatform LiveComedyTV. En als we straks weer naar de theaters mogen, zullen we een nieuwe William te zien krijgen. “Ik heb mijn handicap lang ontkend, maar nu wil ik opkomen voor mensen met een beperking”, zegt hij.

Na Megalomaan en Reset zou William Boeva nu toeren met B30VA, zijn derde zaalshow, maar dat kleine beestje wiens naam we onderhand beu zijn gehoord, besliste daar anders over. Toch is er goed nieuws: ...