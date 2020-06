OVERZICHT. Grotere bubbels, opnieuw op café, fitnessen en naar de kerk

De Nationale Veiligheidsraad heeft groen licht gegeven aan de derde fase van het exitplan. Vanaf 8 juni wordt “alles toegelaten, behalve wat we expliciet verbieden”, zo vertelde premier Wilmès.

“Naarmate de tijd vorderde, konden we bepaalde activiteiten hervatten. Om die reden zeiden we bij de eerste versoepelingen: alles is verboden, behalve de activiteiten die specifiek worden vermeld als zijnde toegestaan”, zei de premier. “Vanaf 8 juni kunnen we anders gaan redeneren. We zullen kunnen redeneren met als uitgangspunt onze vrijheid. Met andere woorden: alles wordt opnieuw toegestaan, behalve de activiteiten die worden uitgesloten.”

Dit werd er beslist door de Veiligheidsraad:

SOCIAAL CONTACT.

Onze bubbel wordt vanaf 8 juni uitgebreid van vier naar tien personen. “U kunt nauwere contacten hebben met 10 verschillende personen per week, buiten uw huisgenoten. Dit is uw persoonlijke uitgebreide bubbel”, aldus Wilmès op de persconferentie. “Dit geldt voor ieder van u persoonlijk. Dat is uw individueel recht. Per week betekent dat deze groep elke week kan veranderen als u dat wil.” Het is wel belangrijk om in acht te houden dat als u iets in groep doet, die groep niet groter mag zijn dan 10 personen. Kinderen inbegrepen. Dat aantal telt voor buitenshuis, in parken, op restaurant en thuis.

“Het maximum van 10 per week zorgt ervoor dat sociale contacten toch beperkt blijven. Bovendien maakt het het makkelijker om precies na te gaan met wie u in nauw contact geweest bent, mocht u besmet zijn geraakt.”

Binnen die groep van tien zijn sociale distancing regels niet langer verplicht, al blijven ze wel aangeraden. Ook kinderen jonger dan 12 moeten onderling niet langer afstand houden. De andere hygiëneregels blijven essentieel, benadrukte Wilmès.

HORECA.

Vanaf 8 juni zullen horecazaken zoals cafés, bars en restaurants weer kunnen openen. “Dit op voorwaarde dat ze een zeer nauwkeurig protocol volgen”, aldus Wilmès.

Er moet 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de tafels, er mogen maximaal 10 mensen aan één tafel zitten en elke klant moet aan zijn of haar eigen tafel bediend worden. Obers zullen een mondmasker moeten dragen. Alle horecazaken mogen openblijven tot 1 uur ’s nachts.

Speelhallen zoals casino’s, banket- en receptiezalen blijven gesloten tot 1 juli. Nachtclubs, fuiven en discotheken mogen de deuren niet openen voor eind augustus.

Nachtwinkels blijven opnieuw langer open: naar analogie met de horeca mogen de nachtwinkels ook tot 1 uur ’s nachts openblijven. Die moesten tot nog toe de deuren sluiten om 22 uur.

SPORTEN.

Vanaf 8 juni zullen heel wat sportactiviteiten kunnen hervatten, zonder onderscheid tussen professionelen of amateurs, binnen of buiten en training of wedstrijd.

Ook fitnesszalen en -ruimtes kunnen weer open gaan, op voorwaarde dat ze het protocol volgen. Contactsporten zoals judo, boksen, basketbal of voetbal moeten nog altijd beperkt blijven tot zogenaamd ‘contactloos’ trainen. En wat sportinfrastructuur betreft, daar zullen net zoals elders protocollen moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn. Zwembaden en welnesscentra moeten in dit stadium nog altijd gesloten blijven.

Vanaf 1 juli mag er ook opnieuw publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Dat mag wel alleen zittend.

CULTUUR.

De cinema’s mogen weer open vanaf 1 juli. Massa-evenementen blijven verboden, maar er zullen wel weer optredens kunnen plaatsvinden. Vanaf 8 juni kunnen alle culturele activiteiten zonder publiek hervat worden. Optredens met het publiek zijn op maandag nog niet toegestaan, maar kunnen wel vanaf 1 juli hervat worden.

Ook hier gelden specifieke regels gegeven met betrekking tot publieksmanagement, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand voor het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

Kermissen, beurzen en dorpsfeesten zijn verboden tot 1 augustus. Daarna kunnen ze geleidelijk aan hernomen worden.

RELIGIE.

Diensten in een kerk of moskee opnieuw toegestaan: vanaf 8 juni zou het ook weer mogelijk zijn een mis te volgen. Het is wel belangrijk dat de veiligheidsafstand behouden wordt. En er mogen maximaal 100 aanwezigen zijn, ongeacht de oppervlakte. Vanaf juli worden dat maximaal 200 aanwezigen naar analogie met de sport- en cultuursector. Er zullen ook bepaalde regels van kracht zijn, zoals het verbod op riten met fysiek contact.

REIZEN.

Vanaf 8 juni zijn excursies of meerdaagse uitstappen weer mogelijk in eigen land

Vanaf 15 juni heropent België de grenzen van en naar de landen die behoren tot de Europese Unie - inclusief het Verenigd Koninkrijk - en de andere 4 “Schengen” -landen. “Houd er echter rekening mee dat elk land voor zich beslist de grenzen te openen en onder welke voorwaarden ze dat doen.”