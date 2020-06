Bubbels mogen per individu uitgebreid worden: tot tien personen per week

We mogen weer meer sociale contacten onderhouden. Onze bubbel kan per week bestaan uit tien verschillende personen. Dat werd zonet bekendgemaakt door premier Wilmès na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Vanaf 8 juni kan nauwer contact, met tien verschillende personen per week buiten de huisgenoten. “Dit is een individueel recht, en ieder week kan deze groep veranderd worden”, aldus Wilmès. Voor activiteiten in groep mogen de groepen niet groter dan tien zijn, kinderen inbegrepen. “Dit is geldt zowel voor bezoek bij u thuis als buitenshuis, zoals in het park of op restaurant.”

Social distance blijft essentieel

De gekende veiligheidsmaatregelen blijven ten alle tijde van groot belang, zo benadrukte Wilmès.

1. “Hygiëneregels blijven essentieel. Aanbevelingen als ‘regelmatig uw handen wassen’ en ‘geen kus of een hand geven als u mensen begroet’ moet u nauwgezet blijven opvolgen.”

2. “Doe uw activiteiten het liefst buiten”, klinkt het. “Want daar is het risico op besmetting kleiner. Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de ruimte voldoende geventileerd wordt.”

3. “Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen die in een risicogroep zitten.”

4. Social distancing blijft àltijd van toepassing. Behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden, kinderen jonger dan twaalf onder elkaar en mensen uit de bubbel.