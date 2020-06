Niets zo lekker als verse groenten uit de tuin. Maar zelfs met restjes of afval zet je een origineel menu op tafel. Of hoe klinkt pesto van wortelloof en dressing van komkommerschil?

Veel groenteafval belandt dagelijks in de gft-bak, terwijl het eigenlijk nog prima te gebruiken is in de keuken. Een frisse bussel jonge wortelen nemen we graag mee uit de winkel, maar die onhandige hoop ...