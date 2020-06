Gaat een mens nog eens wandelen met een gebroken teen (stomme salontafel), wordt ie bespuugd. In coronatijd! Geen erg echter: het nat kwam uit het achterste van de Philaenus Spumarius. Het zit zo…

Prima wandelweer de laatste tijd, maar o zo droog. Zelfs de Nietelbroeken in Diepenbeek en Kortessem hebben er last van. De paadjes waarop takken verspreid liggen zodat je in normale omstandigheden niet ...