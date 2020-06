ROYALS. De schuilnaam van prins Harry en Máxima kruipt op de fiets

Een koningin op de fiets, dat zie je ook niet elke dag, maar Máxima toonde dat het toch mogelijk is. Harry ging dan weer jarenlang als Spike door het leven en zijn grootmoeder Elizabeth zag deze week weer een traditie in rook opgaan. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Geen klokkengeluid op 2 juni in Westminster Abbey in Londen. Normaal wordt op die dag de kroning van Queen Elizabeth gevierd, maar dit jaar bleef het door de coronacrisis oorverdovend stil. De kerk is momenteel gesloten voor het publiek en daarmee komt meteen een einde aan een jarenlange traditie.

De koningin besteeg namelijk de troon in 1953 en volgde daarmee haar een jaar eerder overleden vader koning George VI op. Ze werd toen tijdens een drie uur durende plechtigheid gezalfd en gekroond in Westminster Abbey. De kerk herinnert daar nog jaarlijks aan door op de dag van de kroning de klokken te luiden.

De 94-jarige vorstin verblijft momenteel in Windsor Castle waar ze zich op 19 maart terugtrok door de coronacrisis. Ze houdt zich ondertussen onder meer bezig met enkele ritjes te paard. Ook haar echtgenoot prins Philip, die later deze maand 99 jaar wordt, voegde zich daar bij haar.

Foto: ISOPIX

Een koningin op de fiets, dat kan alleen in Nederland. Máxima ging dinsdag het heropende Kunstmuseum in thuisstad Den Haag bezoeken. Niet in een chique slee, wel gewoon op de tweewieler. Dat deed ze bovendien in een opvallend geel broekpak.

De koningin sprak er met de medewerkers over hoe zij de coronacrisis hadden beleefd en ging daarna de expo bekijken. Máxima wou met haar actie duidelijk maken dat je helemaal niet ver hoeft te reizen om iets leuks te doen.

Foto: ISOPIX

Volgens de Amerikaanse tabloidkrant Page Six gebruikte prins Harry jarenlang een schuilnaam op sociale media. Het zou gaan om de naam ‘Spike Wells’. Die gebruikt hij onder meer van 2008 tot 2012 voor Facebook. De pagina zou meer dan vierhonderd vrienden hebben gehad, van wie er velen uit de Engelse aristocratie kwamen. Bovendien stond als geboorteplaats Maun in Botswana genoteerd, een van Harry’s favoriete plaatsen op aarde. Naar verluidt stonden er op de pagina ook foto’s van de prins en zijn toenmalige liefje Chelsy Davy.

Foto: ISOPIX

Prins Albert van Monaco is er weer helemaal bovenop. Hij werd getroffen door het coronavirus, maar is ondertussen weer aan de slag gegaan. Zo was hij samen met zijn vrouw Charlène van de partij om het heraangelegde Place du Casino in Monte Carlo te heropenen. De prins en zijn echtgenote droegen allebei een mondmasker. Opvallend is dat daarop de tekst #strongtogether stond. Dat is het motto van de Zuid-Afrikaanse stichting van prinses Charlène.

Foto: ISOPIX

Er is deze week ook een filmpje uit de oude doos opgedoken van Meghan Markle. In 2012 werkte ze mee aan een campagne tegen racisme. De echtgenote van prins Harry is zelf de dochter van een blanke vader en een zwarte moeder en het onderwerp ligt haar dus na aan het hart. De video is weer komen bovendrijven nu er in Amerika heel wat protesten oplaaien na de moord op een zwarte man door een blanke politieagent.

Het ziet er niet meteen naar uit dat de Britse prins Andrew nog aan de bak zal komen. De zestigjarige prins en zoon van Queen Elizabeth zal volgens ‘The Sunday Times’ geen functies meer vervullen voor de koninklijke familie. Hij werd eerder op non-actief gezet nadat bekend was geraakt dat hij nauwe banden onderhield met de veroordeelde pedofiel en miljardair Jeffrey Epstein.

Andrew trok zich zes maanden geleden terug na een voor hem rampzalig verlopen televisie-interview over zijn vriendschap met Epstein. En er komt mogelijk meer aan het licht. Zo wordt in de nieuwe Netflix-documentaire ‘Jeffrey Epstein: Filthy Rich’ gezegd dat Andrew begin deze eeuw een vrouw heeft aangerand op het privé-eiland van Epstein.