Coronagrafiek in Limburgse woonzorgcentra en ziekenhuizen zakt stilaan naar nulpunt

Hasselt - De nationale cijfers wijzen erop dat het virus zijn grip op de bevolking bijna heeft verloren. Dat geldt ook voor Limburg. De afgelopen 24 uur zijn er twee mensen overleden in de ziekenhuizen en voor de derde dag op rij niemand in de woonzorgcentra (wzc). Er kwamen slechts 10 nieuwe bevestigde besmettingen bij in onze provincie.

De grafiek van de nieuwe bevestigde gevallen blijft verder dalen naar het nulpunt. Dinsdag waren er 11 nieuwe besmettingen, dat was het laagste aantal sinds de metingen. Met de 10 bevestigde nieuwe gevallen is opnieuw een laagste dagaantal bereikt.

Sciensano berekent ook de trend van de afgelopen drie dagen. Daaruit blijkt dat het aantal bevestigde besmettingen in ons land afneemt met 3 tot 4% per dag. Wat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames betreft is de daling zelfs 4 tot 5% per dag. Ook het aantal patiënten op de intensieve afdelingen en de corona-overlijdens nemen af met 5% per dag.

Foto: RR

Er waren gisteren twee corona-overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen, die vielen allebei te betreuren in AZ Vesalius. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn er tot nu toe 422 ziekenhuispatiënten overleden in onze provincie. Er werden drie nieuwe besmette personen opgenomen en minstens zes patiënten mochten weer naar huis.

Door een fout in het automatische registratiesysteem van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt werd de afgelopen dagen niet het correcte aantal opgenomen patiënten meegedeeld. Na een herberekening zijn dit de correcte cijfers: er verblijven vandaag nog 65 mensen in de Limburgse ziekenhuizen waarvan 14 (+1) op de intensieve afdelingen.

Rusthuizen

Voor de derde dag op rij is er in de Limburgse woonzorgcentra niemand gestorven aan het virus. Het totale aantal overleden rusthuisbewoners in onze provincie blijft daarmee verankerd op 522.

Wel zijn er 10 nieuwe besmettingen gemeld, maar slechts één geval is ook effectief bevestigd. In de Limburgse woonzorgcentra zijn er nu nog 73 besmette bewoners en personeelsleden (48 bevestigd), dat zijn er 9 minder dan gisteren. Er verblijven wel nog 15 (+2) besmette rusthuisbewoners in de ziekenhuizen. Het totale aantal overlijdens in alle Vlaamse rusthuizen staat intussen op 2.732 corona-overlijdens, waarvan 606 bevestigde gevallen.