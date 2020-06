Beringen - Welk instrument kies je? Of Woord, of Dans of een combinatie van 2 of 3?

Van harte welkom op de digitale Try Out van Academie Beringen! Hier kan je kennis maken met alle instrumenten die de academie aanbiedt en ook met onze afdelingen dans en woord! Surf naar de site https://olliemusical.wixsite.com/muzieklab/instrumenten en kies voor ‘Try Out’.