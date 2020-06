DTM komt twee keer naar Zolder, maar zonder toeschouwers

Zolder -

Circuit Zolder heeft een nieuwe kalender uitgebracht. Het Duitse DTM-kampioenschap, sportief het hoogtepunt van het jaar, houdt niet één maar twee meetings in Limburg. Tot nader order zal dat zonder toeschouwers zijn. Het DTM-weekend stond oorspronkelijk gepland in april, werd dan uitgesteld naar augustus en komt nu twee weekends na elkaar, op 10-11 en 17-18 oktober. Van de ‘grote’ weekends op de kalender van Circuit Zolder is alleen de Historic Grand Prix gesneuveld.