Bijna 60.000 werknemers maakten in mei gebruik van corona-ouderschapsverlof

Vorige maand heeft 1,2 procent van de Belgische werknemers corona-ouderschapsverlof genomen. Dat komt overeen met bijna 60.000 werknemers, zo blijkt woensdag uit berekeningen van hr-dienstengroep Acerta. Het totale aantal ouderschapsverloven is daardoor in mei met bijna een derde gestegen.

Het corona-ouderschapsverlof maakt het voor werknemers mogelijk om voor hun kinderen te zorgen tijdens de coronacrisis. De werkgever moet hier wel toestemming voor geven. De maatregel werd op 14 mei gepubliceerd in het Staatsblad, maar is wel met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 mei. De regeling blijft minstens tot eind juni van kracht, maar wordt mogelijk nog verlengd.

Volgens een studie van Acerta heeft 1,2 procent van de Belgische werknemers intussen gebruik gemaakt van de maatregel. Als dat cijfer wordt toegepast op de volledig werkende Belgische bevolking, komt dat overeen met bijna 60.000 corona-ouderschapsverloven.

Tijdelijke werkloosheid gedaald

In totaal genoot zo’n 3,6 procent van de Belgische werknemers in mei van een of andere vorm van ouderschapsverlof. Dat is bijna een derde meer dan in april.

Uit de gegevens blijkt ook dat de tijdelijke werkloosheid is gedaald onder de werknemers met (corona-)ouderschapsverlof. In april, toen er enkel nog gewoon ouderschapsverlof bestond, was 30,7 procent tijdelijk werkloos. In mei was dat al gedaald naar 25,4 procent.

De analyse van Acerta is gebaseerd op de loongegevens op 29 mei, van een representatief staal van meer dan 32.000 werkgevers en 147.534 werknemers in de privésector.