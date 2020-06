WK-rally van Finland geannuleerd

De WK-rally van Finland wordt vanwege de coronacrisis afgelast. De wedstrijd stond van 6 tot 9 augustus op het programma.

“Hoewel de situatie in Finland en internationaal verbeterd is, zijn er te veel gezondheids- en veiligheidsrisico’s om het evenement, dat binnen twee maanden zou plaatsvinden, te organiseren”, meldt organisator AKK Sports. “Het is niet alleen onduidelijk hoe de coroncrisis verder zal evolueren, verschillende andere onzekerheden hebben ook geleid tot deze beslissing. Zo is het onduidelijk of de huidige door de staat opgelegde beperkingen voor publieke evenementen ook nog na juli zullen gelden. Ook is er een gebrek aan informatie over hoe buitenlandse deelnemers, teams en toeschouwers veilig naar Finland kunnen afreizen.”

Tussen januari en midden maart vonden de eerste drie WK-manches plaats. Thierry Neuville won de opener in Monte Carlo. Daarna werden de races in Argentinië en Italië uitgesteld. De rally’s van Portugal en Kenia werden geannuleerd. Mogelijk hervat het kampioenschap begin september in Nieuw-Zeeland.