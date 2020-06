Spaans voetbal hervat met gestaakt duel in tweede klasse

De eerste afspraak op de voetbalkalender in Spanje na de onderbreking door de coronacrisis is de tweede helft van de gestaakte partij tussen de tweedeklassers Rayo Vallecano en Albacete. De partij is ovorzien op woensdag 10 juni. Dat heeft de Spaanse voetbalbond (RFEF) woensdag bekendgemaakt.