Nationale Veiligheidsraad: tot gisteravond laat onderhandeld, nog uren wachten op witte rook

Sinds iets na 9 uur vanmorgen buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over een lang lijst maatregelen. Terwijl we de voorbije weken de landing op dit uur stilaan ingezet was, moeten we vandaag nog zeker een paar uur wachten op witte rook. Dat komt omdat de agenda langer is dan normaal, maar ook omdat er tot gisteravond laat onderhandeld werd over bepaalde adviezen. Die moeten nu dus nog allemaal overlopen worden.

“We gaan de filosofie omdraaien en alles openen behalve een aantal heel precieze sectoren. Voorheen was alles dicht, behalve een aantal afgebakende sectoren.” MR-vicepremier David Clarinval lichtte voor aanvang van de Nationale Veiligheidsraad vanmorgen al een tipje van de sluier. Die aanpak verklaart ook waarom we pas in de vooravond of misschien zelfs nog later een persconferentie mogen verwachten over de beslissingen.

Bovendien willen experts en politici vandaag ook al verder kijken dan fase 3, die ingaat op maandag 8 juni. Premier Sophie Wilmès hintte er na de vorige NVR al naar: na fase 3 volgen er wellicht nog een aantal andere stappen richting een nieuw normaal. De NVR buigt zich onder meer ook over wat er vanaf 1 juli, 1 augustus en na de zomervakantie weer mag. Dat vraagt tijd en lang onderhandelen.

Een derde reden dat het allemaal wat langer duurt dan de vorige keer, is dat er over veel zaken ook nog een politiek compromis gevonden moeten worden. Hoe meer beslissingen, hoe meer politiek gebakkelei. Neem nu het sluitingsuur van de horeca: dat lag in het eerste voorstel op middernacht, maar onder druk van bepaalde ministers wordt er nu toch bekeken of dat een uurtje kan opschuiven. Dat soort discussies kost veel tijd, zeker als er over ieder punt een compromis bereikt moet worden.