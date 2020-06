De snelste tweeling van ons land gaat nog minstens door tot eind 2022. Kevin en Jonathan Borlée (32) lieten woensdagmiddag op een persmoment weten dat ze na de Olympische Spelen in Tokio in 2021 ook nog zeker het EK (in München) en WK (in Eugene) atletiek in 2022 willen meepikken.