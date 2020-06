De veiligheidsraad zit samen over een verdere versoepeling van de lockdown. Wellicht mogen we vanaf 8 juni daguitstapjes in eigen land maken. De grenzen zouden mogelijk pas later, vanaf 15 juni opengaan. Pretparken en zwembaden zouden nog langer dichtblijven tot 1 juli en de discotheken zelfs tot 1 september. Wie de beste vooruitzichten heeft, is de horeca. Het staat zo goed als vast dat vandaag beslist wordt dat cafés, restaurants en terrasjes vanaf maandag weer open kunnen.