Werken aan kruispunt Grote Ring in Hasselt lopen vertraging op door coronacrisis

Hasselt -

De werken aan het kruispunt van de Hasseltse Grote Ring met de Universiteitslaan lopen enkele maanden vertraging op door de coronacrisis. Een tijdlang werd er niet gewerkt uit veiligheid, maar nu wordt er een extra tandje bijgestoken. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de fiets-en voetgangerstunnel tussen het Provinciehuis en Park H. Ook de aansluiting van de Via Media op de Universiteitslaan wordt vernieuwd. De werken kaderen in het Spartacusproject. In augustus moet de wegenis klaar zijn en dan wordt ook de tram- en busbedding aangelegd.