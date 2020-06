Peltse agent steelt tijdens fouilleringen om cocaïneverslaving te betalen

Een 26-jarige Peltenaar is woensdag voor de Hasseltse rechtbank verschenen voor het plegen van diefstallen tijdens zijn job als politieagent. Hij maakte circa 250 euro buit tijdens drie fouilleringen. De politie-inspecteur is intussen ontslagen en mag nooit meer het ambt uitoefenen.

De verdachte was niet aanwezig in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Hij is weer opgenomen op de psychiatrische afdeling in het ziekenhuis”, verduidelijkte zijn advocaat Stijn Mertens. “Het gaat niet ...