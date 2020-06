Een zesjarige Husky ging kopje onder toen zijn baasje besloot te gaan zwemmen in een bevroren rivier in Rusland. Baasje Andrey Bizhukovkon wist zichzelf in veiligheid te brengen en haastte zich snel om zijn hond te redden van onderkoeling. Gelukkig werd de dappere Husky gered en herstelde snel.