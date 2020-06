Racistische uitspraken kosten Steve King kandidatuur voor nieuwe termijn in Huis

Het Republikeinse Congreslid Steve King zal in november geen kandidaat zijn voor een tiende termijn in het Huis van Afgevaardigden. Dinsdag moest King in de Republikeinse voorverkiezingen in de staat Iowa de duimen leggen voor staatssenator Randy Feenstra. Daarmee komt er een einde aan een carrière van twee decennia in het Huis, waarin King vooral bekendheid verwierf door controversiële en vaak ook racistische uitspraken.