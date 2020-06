TIPS. De ochtenddauw op je gezicht en een vrolijke beestenboel

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Fonkelend wonderwoud

De winkel van het Belgische juwelenmerk Anne Zellien is helemaal vernieuwd door architecte Lene Van Look. Ze maakte van de kleine ruimte een plekje met de mysterieuze allures van een donker, Brits woud. Daarin kun je fonkelende sieraden ontdekken. Place to be: Kammenstraat 47 in Antwerpen.

Zomerse huid

Een optimaal fris gezichtje? Dat heeft een dewy look en lijkt erop dat er een laag ochtenddauw je teint zachtjes doet stralen. Cleanformance, het nieuwe vegan gamma van Babor, belooft die uitstraling dankzij de verwerking van probiotica in de producten. Die moeten de huid in evenwicht brengen en houden en een gezonde glow garanderen. Verkrijgbaar vanaf 19 euro (voor de cleanser).

Vrolijke beestenboel

Zin in een eyecatcher in huis en tegelijk om je kinderen nog een beetje bezig te houden met een avontuurlijk knutselwerkje? Playmobil heeft een DIY klaar voor een vrolijke centerpiece. Neem een lege vaas of bokaal en vul deze met gekleurd kunstzand (zelf zand kleuren kan met een paar druppeltjes vloeibare kleurstof). Voeg groene planten en je favoriete dierenfiguren van het speelgoedmerk toe en klaar!

Zonnig tasje

Met een kleine moeite een hele outfit opvrolijken? Zeeman heeft een knalgeel tasje met de letter ‘Z’ als logo gelanceerd om de show te stelen. Draag het in de hand, over je schouder of aan je riem als een echte fashionista. Het accessoire is gemaakt van vegan kunstleer en is naast opvallend geel ook verkrijgbaar in klassiek zwart. Kostprijs: 9,99 euro.