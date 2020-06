Op 3 juni 1970, dag op dag vijftig jaar geleden, pakten de Rode Duivels hun allereerste zege ooit op een WK. In het Aztekenstadion in Mexico City ging het nietige El Salvador met 3-0 voor de bijl. Onze huisanalist Wilfried Van Moer (75) was met twee doelpunten de grote man bij de Duivels.

“Ik herinner het me nog goed”, steekt Van Moer van wal. “Een WK vergeet je immers niet snel, en zeker dat in Mexico niet. Het was heel speciaal voor de nationale ploeg, want het was de eerste keer dat ...