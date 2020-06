Marc Van Ranst krijgt kritiek na ongelukkige tweet: “Cynisch antwoord op een tendentieuze tweet”

Viroloog Marc Van Ranst kreeg kritiek na een ietwat ongelukkige tweet die horeca-uitbaters tegen de borst stuitte. “Het was een cynisch antwoord op een tendentieuze tweet. Horeca Vlaanderen weet dat ik de sector een warm hart toedraag, dit was niet de bedoeling.”

De viroloog deelde via Twitter enkele examentips en gelukwensen voor studenten. Op die serie tweets vroeg ene Annie B. (@tweetyg31118761 ) om “tips voor horecazaken die dreigen failliet te gaan”.

“Ja, een gouden tip”, antwoordde Van Ranst. “Zorg dat je meer inkomsten hebt dan uitgaven. Probeer dan nog maar eens failliet te gaan.” De viroloog verwijderde de tweet, maar screenshots doen nu de ronde in horecakringen en zetten er kwaad bloed. Niet veel later volgde: “Beter antwoord: ik hoop dat ze het allemaal overleven, maar gemakkelijk zal het inderdaad niet zijn.”

Beter antwoord: ik hoop dat ze het allemaal overleven, maar gemakkelijk zal het inderdaad niet zijn. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 2, 2020

“Het was een tendentieuze vraag van een twijfelachtige account. De horeca heeft niets te maken met die studietips”, zegt Van Ranst. “Om die reden heb ik die persoon een cynisch antwoord gegeven. Dat is niet zo overgekomen, maar Horeca Vlaanderen weet dat ik de sector een warm hart toedraag, we hebben hard gewerkt om de heropening van de sector mogelijk te maken. Deze ophef was geenszins de bedoeling.”