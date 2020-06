Het kruispunt van de Hasseltse Singel met de Universiteitslaan gaat in augustus in alle richtingen terug open voor het verkeer. “De laatste delen van de fietstunnel tussen het Provinciehuis en Park H worden deze week gegoten”, legt AWV-woordvoerder Sep Vandijck uit.

“Ook met de aanplant van de bomen is al gestart. Als dat allemaal gebeurd is, dan zullen ook de kruispunten aan de Voorstraat en de Via Media en Trichterheidestraat klaar zijn. Dan wordt het geheel helemaal ...