Fans roepen op tot boycot van ontwerper Virgil Abloh

Met enkele uitlatingen via sociale media over de protesten in de VS heeft Virgil Abloh het verkorven bij zijn achterban. Ze roepen op om niet langer zijn kleren te kopen. “Het spijt me als mijn woorden verkeerd zijn overgekomen”, zegt de ontwerper van Louis Vuitton en Off-White.

Met zijn aanstelling als creatief directeur bij Louis Vuitton in 2018 werd de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh de eerste zwarte man die in die functie bij een van de grote modehuizen aan de slag ging. Hij werd daarmee een van de helden van de zwarte gemeenschap in de VS, maar lijkt het nu te hebben verkorven bij een groot deel van hen. Dat gebeurde nadat hij enkele uitlatingen had gedaan op sociale media naar aanleiding van de protesten.

Zo circuleerde eerst het bericht dat 39-jarige ontwerper amper 50 dollar (zo’n 45 euro) had gedoneerd aan de Black Lives Matter-beweging, een peulschil voor een man die dure kleren verkoopt en jaarlijks een flinke wedde verdient. Op 1 juni volgde een tweede storm van kritiek omdat hij reageerde op een post van Sean Wotherspoon. Die laatste is de eigenaar van sneakerwinkels Round Two en een van de grote namen in het wereldje van de streetwear.

Geplunderd

De winkels van Wotherspoon werden geplunderd tijdens de protesten na de moord op George Floyd door een blanke politieagent. “Dit degouteert me. We maken deel uit van dezelfde cultuur en Sean heeft hieraan bloed, zweet en tranen bijgedragen. Is dit wat jullie willen? Wanneer je in de toekomst voorbij Sean’s winkel loopt, kijk hem dan niet in de ogen, maar laat je hoofd hangen in schaamte”, schreef Abloh. De reactie van Abloh contrasteerde fel met die van onder meer zijn blanke collega’s Michael Kors en Marc Jacobs. “Eigendom kan worden vervangen, maar mensenlevens niet”, pende die laatste neer.

Excuses

Zijn woorden werden Abloh niet bepaald in dank afgenomen en al snel werd opgeroepen om hem voortaan te boycotten. De ontwerper besefte vervolgens al snel dat hij in de fout was gegaan en deelde op Instagram zijn excuses. “Het spijt me dat mijn opmerkingen lieten uitschijnen dat ik alleen om de winkels gaf, in plaats van volledig solidair te zijn met de bewegingen tegen politiegeweld, racisme en ongelijkheid”, klinkt het.

Hij geeft ook aan dat hij in totaal veel meer heeft gedoneerd dan die 50 dollar waar gewag van wordt gemaakt. “Ik snap dat je gefrustreerd bent als je hoort dat ik maar 50 dollar heb gedoneerd, maar ik gaf in totaal al 20.500 dollar aan allerlei doelen.” Dat leek echter de pijn niet meteen te verzachten bij zijn fans. “Ik zal je niet langer steunen en je kleren voortaan niet meer kopen”, klinkt het onder meer.