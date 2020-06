Leerlingen Centrum Leren en werken Mosa-RT maken mezenkasten in de strijd tegen de processierups

Maaseik - We hebben er last van en ze zijn met vele: de eikenprocessierups. Als de winter voorbij is ontpoppen de eikenprocessierupsen massaal. De haartjes van de rups veroorzaken irritaties aan de luchtwegen, jeuk en huiduitslag.

Dankzij de leerlingen van het Centrum leren en werken zal Campus Mosa-RT straks processierups-vrij zijn! En dat op een volledig ecologische en natuurlijke manier.

De leerlingen van de opleiding machinale houtbewerking hebben namelijk een twintigtal mezenkasten gemaakt én opgehangen op het terrein van Campus Mosa-RT. Mezen en vooral koolmezen doen zich graag tegoed aan de jonge eikenprocessierupsen. In de periode dat de rups nog geen brandharen ontwikkeld heeft is deze een makkelijke en eiwitrijke prooi voor de mezen. Maar ook daarna kunnen de mezen prima de processierups eten. De koolmees neemt de rups bij de kop en zwaait hem heen en weer. Als reactie hierop laat de rups zijn brandharen los waarna de mees hem zonder problemen kan opeten.