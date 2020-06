Brusselaar filmt hoe sluwe vos zak steelt uit garage: “Wat een deugniet!”

Een hoogst ongewoon beeld uit Vorst. Daar kon Pierre Alexis afgelopen donderdag filmen hoe een sluwe vos een zak stal uit de garage van een buurtbewoner. “Wat een deugniet!”, schreef hij nadien op Facebook.

Alexis kwam het dier tegen in de buurt van het Constantin Meunierplein. De rode vos hield aanvankelijk even halt bij een openstaande garagedeur, om vervolgens naar binnen te sluipen. De buit bij het buitenkomen: een zwarte zak. “Wat een deugniet, maar hij is zo schattig”, reageerde de Brusselaar op sociale media. “Ik rende achteraf naar zijn hol om de zak terug te bezorgen aan de eigenaar.”

Opmerkelijk: de rode vos leek schijnbaar doodkalm toen hij de door de straten dwaalde, zelfs met enkele voetgangers in de buurt. Alexis was echter niet verrast door het tafereel. “Ik zie ze hier meer en meer”, vervolgde de man. “Ook ’s nachts horen we ze vaak.” De aandoenlijke beelden leidden tot veel animo op Facebook, waar ze al duizenden keren werden bekeken.

