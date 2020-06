Methodeschool Ondersteboven fleurt wachten aan schoolpoort op met raamtekeningen

Leopoldsburg - Op Methodeschool Ondersteboven hebben ze geen moment stil gezeten. Achter de schermen werd er steeds via de computer, de telefoon of zelfs via huisbezoekjes contact gezocht met de kleuters. Natuurlijk waren ze heel blij toen ze het nieuws kregen dat ze hun vriendjes weer "echt" zouden zien op school.

"We hechten enorm veel belang aan samenhorigheid op onze school", klinkt het bij Methodeschool Ondersteboven. "Nu de ouders aan de poort afscheid moeten nemen, valt dit voor een stuk weg. Daarom schreven de kleuterjuffen samen met de kinderen van de noodopvang leuke boodschappen op de ramen. Zo willen we het wachten aan de poort aangenamer en vrolijker maken en ouders en kinderen toch een warm gevoel geven nu we in deze bijzondere tijd de nodige afstand moeten houden. Desondanks zagen we allemaal vrolijke gezichten aan de poort. Ouders die dit gebaar apprecieerden, kinderen die de tekeningen vrolijk vonden en zelfs kleuters die al heel wat letters uit de boodschappen herkenden. Het was een leuk weerzien!"