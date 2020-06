Epidemioloog achter de losse coronatactiek van Zweden geeft fouten toe

De Zweedse Marc Van Ranst, heeft aangegeven dat zijn land meer had moeten doen om covid-19 bij het begin van de uitbraak aan te pakken zodat het sterftecijfer lager zou zijn geweest.

“Als we dezelfde ziekte zouden tegenkomen met dezelfde kennis die we vandaag hebben, denk ik dat onze reactie ergens tussen wat Zweden heeft gedaan en wat de rest van de wereld heeft gedaan, zou zijn”, gaf Anders Tegnell toe in een interview met de Zweedse radio.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Tegnell is het brein achter de controversiële aanpak van Zweden om het virus te bestrijden. In het Scandinavische land zijn bijeenkomsten van meer dan 50 mensen verboden, maar strenger dan dat waren de coronamaatregelen niet. In tegenstelling tot in ons land, zijn Zweden sinds het begin van de pandemie naar restaurants kunnen blijven gaan. Ook sportscholen zijn niet toe gegaan, en kinderen onder de 16 zijn naar school blijven gaan. Winkels die niet-essentiële zaken verkopen zijn ook gedurende de hele pandemie opengebleven.

De lakse aanpak om het virus in bedwang te houden kreeg van over de hele wereld zowel lof als verontwaardiging. Wat echter buiten discussie staat, is het effect dat de strategie heeft gehad op het dodental van het land.

Met 43 sterfgevallen per 100.000 is het sterftecijfer van Zweden ver boven dat van buurlanden Denemarken (580 doden op een populatie van 5,806 miljoen) en Noorwegen (237 doden op een populatie van 5,368 miljoen), die in het begin van de pandemie veel strengere regels oplegden.

Nu heeft Tegnell voor het eerst publiekelijk toegegeven dat de strategie tot te veel doden leidt. “Het is duidelijk dat er mogelijkheid tot verbetering is in wat we in Zweden hebben gedaan”, zei hij.