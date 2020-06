Applaus voor de leerlingen van Hotelschool Hasselt

Hasselt-Centrum

Hasselt - In Hotelschool Hasselt zijn alle leerlingen uit het tweede jaar opnieuw gestart met de praktijklessen.

Aan het einde van dit schooljaar moeten ze namelijk kiezen in welke richting ze verder willen: bakkerij, hotel, slagerij of toerisme. Om hen te helpen met de juiste keuze, krijgen de leerlingen de kans om alle afdelingen nog eens, letterlijk en figuurlijk, te proeven. De andere dagen volgen de leerlingen nog steeds lessen via afstandsonderwijs. Ze hebben de laatste maanden enorm veel interesse, passie en creativiteit getoond in deze bijzondere tijd. Daarom werden ze door de directie en leerkrachten hartelijk ontvangen met een oorverdovend applaus.