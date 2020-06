Dienstencentrum De Linde opent blokbar voor studenten

Riemst - Eind mei opende de Blokbar in het dienstencentrum De Linde in Riemst haar deuren voor de studenten.

Heel wat jongeren vinden het motiverend om samen te studeren, weliswaar rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen. Omdat niet iedereen thuis een rustige plek heeft om te studeren, wil de Blokbar Riemst er voor de jeugd in deze bizarre examentijd zijn. Studenten zijn er nog elke werkdag tot en met 26 juni welkom van 8.30 tot 16.30 uur. Er is ook wifi voorzien. De jeugddienst heeft er bewust voor gekozen om voldoende studieruimte per persoon te voorzien, zodat mondmaskers niet verplicht zijn. Dit maakt het studeren wat aangenamer.

Door het coronavirus zijn de plaatsen wel beperkt en daarom wordt er ook gevraagd om eerst te reserveren via de dienst Jeugd (jeugd@riemst.be), een berichtje via sociale media of WhatsApp (0479/10.88.62). Na reservatie krijgen de studenten hun tafelnummer doorgestuurd zodat alles vlot en veilig kan verlopen op de dag zelf.