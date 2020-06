Tesla crasht met hoge snelheid tegen gekantelde vrachtwagen nadat automatische piloot het laat afweten

Op een snelweg in Taiwan is maandagochtend een bizar ongeval gebeurd met een Tesla. Ondanks dat een gekantelde vrachtwagen twee rijstroken versperde, merkte de automatische piloot van de personenwagen het obstakel niet op. Het gevolg laat zich raden: de Tesla boorde zich met hoge snelheid door de truck, maar beide bestuurders bleven als bij wonder ongedeerd.

Het incident werd door verschillende bewakingscamera’s vastgelegd. De bestuurder van de Tesla meldde aan lokale media dat zijn voertuig op automatische piloot reed met een snelheid van 110 kilometer per uur, maar vreemd genoeg niet reageerde toen ze de truck naderden. Toen hij zelf nog probeerde om in de remmen te gaan, was het al te laat.

Mede doordat de bestuurder een gordel droeg, bleef hij ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur kwam er zonder kleerscheuren van af. Volgens de politie waren geen van beide bestuurders onder invloed van alcohol. Waarom de automatische piloot van de Tesla niet naar behoren werkte, wordt nog verder onderzocht.

