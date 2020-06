Peperdure overname van Tifanny door LVMH staat op de helling

Wat de grootste overname ooit in de luxesector zou worden, lijkt op een sisser af te lopen. Er doen geruchten de ronde dat het Franse luxeconcern LVMH dan toch de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co niet zal overnemen. Met de deal was een bedrag van 14 miljard euro gemoeid.

De Amerikaanse economie heeft door de coronacrisis flinke klappen gekregen en dus is de verkoop van Tiffany aan LVMH niet langer een zekerheid, dat meldt vakblad WWD. Nochtans werd eind 2019 aangekondigd dat de Franse luxegroep, in handen van de Franse miljardair Bernard Arnault, de juweliersketen zou overnemen voor 14 miljard dollar. Meteen de duurste deal ooit in de wereld van de luxemerken.

Met de overname van Tiffany & Co zou LVMH ook een belangrijke speler in de juwelensector worden. De Franse groep staat erg sterk in onder meer mode, cosmetica en dranken, maar is minder prominent aanwezig in juwelen. Door de overname zou LVMH in een klap marktleider in de wereldwijde juwelensector worden.

Toen het nieuws bekendraakte dat de deal mogelijk niet zou doorgaan, kregen ook de aandelen van Tiffany & Co nog eens een flinke klap. Ondertussen blijven bovendien alle winkels in de VS voorlopig gesloten. Het ziet er dus steeds minder goed uit voor de 183 jaar oude juwelier, bekend van de blauwe doosjes en de filmklassieker ‘Breakfast at Tiffany’s’.