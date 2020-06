Snookerkampioen Luca Brecel uit Dilsen-Stokkem beleefde na zijn knappe groepszege in de Championship League nog een lange, bewogen nacht. Brecel keerde terug naar België, nadat hij uit het hotel werd gezet omdat hij onbewust de corona-instructies niet had nageleefd.

Brecel had dinsdagavond laat aan een 2-2 in zijn slotmatch tegen Jack Lisowski genoeg voor de groepswinst én een plaats in de volgende ronde van de Championship League. Zijn 138-break tegen Oliver Lines ...