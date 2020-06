Zonder oplossing is contactonderzoek vanaf morgen verboden

Het al felgeplaagde systeem van contactonderzoek krijgt een nieuwe opdoffer te verwerken: als de wetgeving vandaag niet aangepast wordt, is contactonderzoek in de strijd tegen corona vanaf donderdag verboden. Gekibbel tussen verschillende regeringen ligt aan de basis van de vertraging.

De voorbije dagen is er in de Wetstraat een stevige strijd gevoerd over het wetgevend kader van het contactonderzoek. Het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) keken dagenlang naar elkaar om de wet aan te passen. Federaal klonk het dat de deelstaten bevoegd zijn, in de deelstaten net het omgekeerde. Het gepoker duurde zo lang dat er vandaag, een dag voor de deadline, nog altijd geen aanpassing is gebeurd.

Even terugspoelen: met een Koninklijk Besluit heeft de federale regering op 4 mei groen licht gegeven voor contactonderzoek op basis van de federale databank van Sciensano. Die federale databank bundelt alle gegevens en is de basis om aan contactonderzoek te doen. Dat KB was echter tijdelijk van aard: op 4 juni vervalt het opnieuw. Het plan was om in tussentijd werk te maken van een echte wet, maar die deadline werd niet gehaald. Nadat ook de Raad van State bezwaren uitte, werd de geplande verlenging van het KB zelfs nooit gepubliceerd.

De Block plooit

Volgens de Raad van State kan de wet enkel ‘gerepareerd’ worden met een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende niveaus. Zo’n samenwerkingsakkoord moet normaal in het parlement goedgekeurd worden, maar in het Vlaams Parlement staat het vandaag alvast niet op de agenda. Wouter Beke moest dinsdag in de commissie Welzijn na een vraag van Lorin Parys (N-VA) toegeven dat de situatie precair is, maar hij bleef rekenen op een federale tussenkomst om het systeem te redden.

Tot gisteravond laat werd er druk overlegd tussen de verschillende gezondheidsministers. Uiteindelijk trok De Block aan het kortste eind: haar kabinet zal er vandaag alles aan doen om het KB alsnog tot eind deze maand te verlengen. Met frisse tegenzin, want “het kabinet is volgens de Raad van State eigenlijk niet bevoegd”, klinkt het.