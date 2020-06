Ontslagen keeperstrainer Max De Jong: “Anderlecht is zijn familiale karakter kwijt”

Op 15 mei werd Max de Jong (51) definitief opzijgezet bij Anderlecht. De keeperstrainer had dik twee weken nodig om te bekomen van dat ontslag, want hij werkte acht jaar lang succesvol voor RSCA. Nu acht De Jong de tijd rijp om – in ongeremde Hollandse stijl – zijn verhaal te doen en daarbij worden Coucke en Kompany niet gespaard. “Anderlecht is Anderlecht niet meer sinds de komst van Coucke.”