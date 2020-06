Na eerder de GP Scherens, GP Zottegem en Koolskamp Koers zegt met de Primus Classic Impanis-Van Petegem (19/9) opnieuw een Belgische najaarskoers af. Op de vernieuwde wielerkalender viel de wedstrijd met aankomst in Haacht samen met het slotweekend van de Tour.

“Het betekende dat we geen of te weinig tv-uitzending zouden krijgen, waardoor we onze beloofde overeenkomsten met de sponsors niet meer konden ...