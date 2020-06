Plan van de NBA stilaan klaar: slechts 22 teams en laatste finalematch op 12 oktober

De NBA is op weg naar een plan met 22 teams om het reguliere seizoen vanaf 31 juli weer aan te vatten. Het heeft wel een driekwart meerderheid van de dertig teams nodig om dat plan te laten doorgaan. Het hertekende seizoen zou ten laatste op 12 oktober afgelopen zijn.

NBA-commissaris Adam Silver werkt met de clubeigenaars en de spelersvakbond aan een definitief scenario voor de heropstart van de competitie. De zestien huidige play-off teams zouden samen met de New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns en Washington Wizards het seizoen hervatten. Dat is zeg maar de top 22 van de NBA toen op 11 maart de reguliere competitie omwille van de corona pandemie werd stilgelegd. Er zouden eerst nog enkele matchen van het reguliere seizoen gespeeld worden, om vervolgens tot barrages over te gaan voor de play-offs met de teams die zes zeges of minder verwijderd zijn van de achtste plaats in elke conference.

Waar de NBA-competitie zal worden hervat, is nog niet beslist, al lijkt het Disney-complex in Florida een grote kanshebber te zijn. Hoe dan ook zullen alle wedstrijden achter gesloten deuren moeten doorgaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op 12 oktober zou een eventuele zevende wedstrijd van de NBA-finale plaatsvinden, zo kwam ESPN te weten op basis van anonieme bronnen.

Donderdag zou de beslissing vallen wanneer, met hoeveel teams en waar de NBA zal hervatten.