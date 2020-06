Frans laat klokken luiden in coronatijd

Berg

Tessenderlo - 11 weken gaat Frans de klok luiden op de "berg" voor de mensen van de zorg.

20 uur, de klokken van het kerkje op de Berg in Tessenderlo luiden. Op 23 maart was het de eerste keer dat Frans Chody de klokken liet luiden. Elke avond rijdt Frans met zijn fiets naar het kerkje, en laat de klok 100 keer luiden voor de mensen werken in de zorg en voor iedereen die maar iets te maken heeft met corona.

Frans zorgde voor 11 weken 73 dagen en 7300 klokgeluiden.

In naam van iedereen, bedankt Frans