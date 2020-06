D’Ieteren Auto schrapt 211 banen en stopt invoer van Yamaha-producten

De Directie van D’Ieteren Auto is van plan om een versnellingsproject uit te voeren voor de transformatie van het bedrijf, waardoor 211 banen in België zouden kunnen sneuvelen. Dit is volgens het bedrijf nodig om de impact van de huidige gezondheidscrisis en langetermijneffecten ervan op te vangen. Er zullen ook geen Yamaha-producten meer ingevoerd worden in België en het Groothertogdom Luxemburg.