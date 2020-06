NTGent leed al een miljoen euro verlies, Vooruit vindt noodfonds cultuur “goed begin”

De Gentse concertzaal Vooruit vindt het Vlaams noodfonds van 65 miljoen euro voor cultuur een “goed begin” en “een erkenning van de miserie die er is.” Dat zegt directeur Franky Devos. Ook NTGent reageert tevreden, al liep het verlies daar al op tot 1 miljoen euro en hoopt het theatergezelschap snel zelf inkomsten te genereren.

De Vlaamse regering voorziet in 65 miljoen euro voor spelers in de culturele sector. “Is dat veel of weinig? Moeilijk om te zeggen omdat de ramp nog niet voorbij is”, klinkt het bij de Gentse Vooruit. Daar klinkt ook de vraag naar duidelijkheid over de gefaseerde hervatting van activiteiten. Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen, mogelijk worden daar antwoorden geformuleerd. “Als mensen op een trein mogen zitten, waarom mogen ze dan niet in een theaterzaal zitten?”

Vooruit, dat bijvoorbeeld zijn café binnenkort kan openen, vreest voor moeilijkheden indien er geen samenhang zit in het geheel. “Het wordt precair wanneer we de volledige kosten van ons personeel weer moeten dragen, maar niet de volledige bezetting.”

NTGent hoopt op eigen inkomsten

Het NTGent is tevreden met het noodfonds. “Als sector kunnen we enkel blij zijn dat er aandacht is voor de kwetsbaarheid van onze sector”, zegt Nathalie De Boelpaep, die aangeeft dat vooral kwetsbare spelers in aanmerking zullen komen. “Dat lijkt mij een goede hefboom.”

Het NTGent hoopt op 25 september te kunnen herstarten, al is het maar met de 25 procent capaciteit die ze voorop hebben gesteld. “We willen opstarten zodat we zelf onze inkomsten kunnen genereren. We hopen dat het soepeler kan, maar toch veilig. “

Het Gentse theatergezelschap ziet het noodfonds als een goede stap voor de hele sector. “Het is duidelijk dat dit in onze sector heel welkom is om uit de put te geraken. Dat telt niet enkel voor NTGent.”