Kidnapper Genkse tiener knipte zijn enkelband in februari gewoon door

Zeven mannen van Marokkaanse origine zijn in verdenking gesteld voor hun betrokkenheid bij de gijzeling van de 13-jarige jongen uit Genk. Zes van hen zitten in de gevangenis, de andere is vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De bekendste is Khalid Bouloudo (45) uit Maaseik. Opmerkelijk: alle zeven liepen al celstraffen op, maar zaten nooit lang in de gevangenis.