Net als bij de ontvoering van Anthony De Clerck in 1992, hebben de speurders in het onderzoek naar de ontvoerde Genkse jongen een beroep gedaan op tal van technieken om de verdachten te volgen: flitsers, helikopters en Amerikaanse databanken.

“De voorbije week was goed te merken dat er iets ernstigs aan de hand was in Limburg”, meldt een aandachtige lezer van onze krant. “De wegpolitie was met meerdere radartoestellen aan het flitsen op de ...