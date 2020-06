Langste ontvoering ooit, dankzij corona en een land in lockdown

Genk -

De coronacrisis speelde in de kaart van de ontvoerders van de jongen van 13 in Genk. Terwijl het hele land in lockdown was konden de mannen ongemoeid naar Genk rijden in een auto met zwaailichten. Tot overmaat van ramp raakte de vader van de jongen besmet met corona, waardoor enkele speurders die nauw met hem in contact stonden enkele dagen thuis moesten blijven.