Moeilijkste Veiligheidsraad tot dusver komt woensdag samen: dit staat op de agenda

Woensdag wordt wellicht de moeilijkste Veiligheidsraad tot nog toe gehouden. Dat komt vooral door de overvolle agenda: er moeten heel wat knopen doorgehakt worden, onder meer over de horeca en evenementen. De centrale vraag is of fase 3 van de exitstrategie kan ingaan op maandag 8 juni, onder welke voorwaarden en met welke maatregelen.