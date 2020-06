10.000 toeschouwers toegelaten voor Hongaarse bekerfinale

De Hongaarse bekerfinale tussen Honved Boedapest en Mezokovesd zal woensdag voor circa 10.000 toeschouwers worden afgewerkt. Dat is minder dan een zesde van de totale capaciteit van de nieuwe Puskas National Arena, dat speciaal voor het EK 2020 is gebouwd en plaats biedt aan 65.000 bezoekers. Het EK is door de uitbraak van het coronavirus naar volgend jaar zomer verplaatst.

In het fraaie stadion mag vanwege de Hongaarse veiligheidsvoorschriften per vier stoelen maar één plaats bezet worden door een toeschouwer. De voetballiefhebbers mogen ook niet achter elkaar gaan zitten. De belangstelling voor de bekerfinale was groot. De Hongaarse voetbalbond heeft daarom onlangs nog wat extra tickets in de verkoop gedaan.

In Hongarije, dat minder hard door het coronavirus is getroffen dan andere landen in Europa, werd eind vorige maand het voetbalseizoen hervat. Fans waren in beperkte aantallen meteen weer welkom. De Hongaarse voetbalbond ziet er wel op toe dat de toeschouwers in het stadion op veilige afstand van elkaar blijven.

Bij Honved staat met Mohamed Mezghrani één landgenoot onder contract.