Zes op tien bedrijven verwacht jobverlies

De Belgische bedrijven voelen de coronacrisis nog altijd erg in hun omzetcijfers, een normalisatie in de nabije toekomst is nog niet aan de orde. Dat blijkt uit de jongste enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG). De omzetdaling bedroeg vorige week 26 procent ten opzichte van voor de crisis. Zeven op acht bedrijven verwachten dat ze ook in het derde kwartaal (juli tot september) nog niet op het niveau van voor de crisis zullen zitten. Zes op tien verwacht ook jobverlies.