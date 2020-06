Binnenkort ook coronatest voor wie contact had met patiënt, maar geen symptomen heeft

Wie nauw contact had met een coronapatiënt maar geen symptomen van het virus vertoont, kan binnenkort ook getest worden. Dat antwoordde minister Philippe De Backer (Open Vld) dinsdag op vragen in de commissie Gezondheid van de Kamer. De ruime testcapaciteit zal zo beter benut kunnen worden, maakt De Backer zich sterk.

Gemiddeld worden elke dag meer dan 10.000 mensen in ons land getest op het coronavirus. Dat is veel, aldus De Backer, die aan het hoofd staat van de federale taskforce voor testing en medische hulpmiddelen: België staat daarmee in de top zeven wereldwijd. Maar de testcapaciteit ligt eigenlijk veel hoger. In principe kunnen de diensten nu 32.000 testen per dag aan, en dat kan zelfs opgeschaald worden naar 45.000. Alleen worden er niet genoeg stalen binnengebracht om die capaciteit te benutten.

Binnen de Risk Management Group RMG liep daarom al langer een discussie om de testcriteria breder te definiëren, en daar is nu ook overeenstemming over bereikt, antwoordde De Backer dinsdagmiddag op vragen in de Commissie Gezondheid. Nu worden mensen met virale symptomen getest, bovenop onder meer zorgpersoneel en bewoners van residentiële voorzieningen zoals woonzorgcentra of gevangenissen.

Ook test op antilichamen

Binnenkort komen daar ook de nauwe of risicocontacten van besmette coronapatiënten die geen symptomen van het virus vertonen bij. Is een eerste test negatief, dan volgt na een week nog een tweede test om zeker te zijn dat er geen sprake is van een besmetting. Wie wel positief test, moet in quarantaine.

De bedoeling is om ook meteen een serologische test af te nemen, aldus De Backer. Daarmee is te zien of mensen antilichamen van het virus in het bloed hebben. Op dit moment heeft ongeveer zes procent van de Belgen antilichamen tegen het coronavirus, bleek vorige maand uit een bloedonderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Vooraleer de bredere testcriteria kunnen ingaan moeten de betrokken wetteksten wel nog gepubliceerd worden in het Staatsblad. Dat gebeurt eerstdaags, valt te horen op het kabinet-De Backer. Daarna krijgen zorgverstrekkers de concrete richtlijnen via de website van het federaal kenniscentrum Sciensano.