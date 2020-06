Geen topmodellen, wel alledaagse helden op nieuwe Vogue-cover

In juli prijkt er geen topmodel op de cover van het Britse modeblad Vogue. Naar aanleiding van de coronacrisis worden professionele modellen vervangen door dames, die tot voor kort onbekend waren. Het blad schuift hen naar voor als alledaagse helden in deze vreemde tijden.

Vogue laat de traditionele cover achterwege. Dat plekje is in juli gereserveerd voor drie anderen, die gekiekt werden door fotograaf Jamie Hawkesworth. Het blad wil namelijk alledaagse helden, die hun leven riskeren tijdens de huidige pandemie, op de voorgrond te plaatsen en vieren.

Een van hen is de 21-jarige Anisa Omar, supermarktmedewerkster in hartje Londen en studente Business Management. “Voor de pandemie vroegen klanten ons waar de eieren liggen. Of ze kwamen naar ons om ergens over te klagen. Nu begrijpen ze veel meer. Ze snappen dat we hier altijd zijn, terwijl zij hun huizen niet moeten verlaten. Ze zijn aardiger. Warmer”, zegt Omar.

Het blad heeft nog twee andere covers voorzien voor het julinummer. Daarop staan Narguis Horsford, machinist op de London Overground, en Rachel Millar, verloskundige in Oost-Londen. Dit drietal werd geselecteerd om miljoenen belangrijke werknemers in het Verenigd Koninkrijk te vertegenwoordigen. In totaal werden twintig pagina’s vrijgemaakt in het julinummer om hedendaagse helden te eren.

“Als je me aan het begin van het jaar had verteld dat de coversterren van juli deze drie dames zouden zijn, had ik het misschien niet geloofd”, zegt hoofdredacteur van het blad Edward Enninful. “Maar ik kan geen beter trio bedenken om de miljoenen mensen in ons land te vertegenwoordigen die, op het hoogtepunt van de pandemie, in het licht van grote en kleine gevaren, hun uniformen aantrokken om mensen te helpen.”

Vogue speelde tijdens de coronacrisis al meer met de voorpagina. Na de blanco cover van Vogue Italia in april, pakte de Amerikaanse editie van het modemagazine voor het juni- en julinummer uit met een rode roos, gefotografeerd door Irving Penn, op de voorpagina.