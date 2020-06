Oud-burgemeester Maaseik over brein achter ontvoering: “We wisten dat hij niet stil zou blijven zitten”

Maaseik / Genk -

Oud-burgemeester Jan Creemers (CD&V) van Maaseik heeft in zijn bestuursperiode de 45-jarige verdachte Khalid Bouloudo goed gekend, die nu aangehouden is in de gijzelingszaak van een 13-jarige jongen uit Genk. Creemers was enerzijds verwonderd toen de naam van Bouloudo verscheen, maar anderzijds ook niet.