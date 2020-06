Drie overlijdens in Limburgse ziekenhuizen, geen enkel in woonzorgcentra

Hasselt - De Limburgse ziekenhuizen hebben drie nieuwe corona-overlijdens gemeld. In de woonzorgcentra in onze provincie vielen er voor de tweede dag op rij geen sterfgevallen te noteren. In totaal zijn er nu al 942 Limburgers gestorven aan covid-19.

In Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, AZ Vesalius in Tongeren en Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden was er telkens één sterfgeval op de corona-afdeling. Dat brengt het totaal overleden patiënten in de Limburgse ziekenhuis op 420. Er werden zes nieuwe besmette personen opgenomen en twee patiënten mochten het ziekenhuis verlaten.

Op dit moment verblijven nog 85 mensen in zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen, van het Mariaziekenhuis in Pelt waren geen cijfers beschikbaar. 13 Limburgse patiënten liggen nog op de intensieve afdeling, dat is een meer dan gisteren.

Rusthuizen

Wat zijn de cijfers van de woon-zorgcentra in onze provincie? Opnieuw goed nieuws, voor de tweede dag op rij waren er in de Limburgse woonzorgcentra geen corona-overlijdens. Het totale aantal overleden rusthuisbewoners in onze provincie blijft daarmee op 522 staan.

Wel zijn er vijf nieuwe besmettingen gemeld, al gaat het telkens om vermoedelijke gevallen. In de Limburgse woonzorgcentra zijn er nu nog 82 besmette bewoners en personeelsleden (52 zijn bevestigd), vijf minder dan gisteren. Ook in de rusthuizen lijkt het virus stilaan uitgewoed.

Op dit moment liggen ook nog 13 besmette rusthuisbewoners in het ziekenhuis, ook dat aantal blijft onveranderd. Het totale aantal overlijdens in alle Vlaamse rusthuizen staat intussen op 2.726 corona-overlijdens, waarvan 602 bevestigde gevallen.

In totaal werden in de woonzorgcentra in deze provincie al 15.361 coronatesten uitgevoerd: 7.563 bij de bewoners en 7.798 bij het personeel. Uit die meetresultaten blijkt dat de afgelopen weken 6 procent van de bewoners (426 mensen) en drie procent van het personeel (196) covidpositief hebben getest.

